Kilis'te, 5 kilo patlayıcı ve canlı bomba yeleği ele geçti

SURİYE sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde, boş arazide 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine, Elbeyli'nin sınır hattındaki Çangallı köyü kırsalındaki arazide arama yaptı. Arama sonucu 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi. Jandarma, el koyduğu ve terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu değerlendirilen patlayıcı ile canlı bomba yeleğini, araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA