Kilis’te ’’Afetlere Hazırlık Yılı’’ toplantısı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında "Afetlere Hazırlık Yılı'konulu toplantı yapıldı.

2019 Yılı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı Kilis İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı. "Afetlere Hazırlık Yılı" ana temalı toplantıda 9-11 Ekim 2019 Ulusal Düzey Kahramanmaraş TAMP tatbikatı ile ilgili konulara değinilerek, Afet ve Acil Durum hallerinde kolay erişim sağlanacak şekilde hazırda bulunması gereken "Afet ve Acil Durum Çantası" tanıtımı yapıldı.

Çantanın önemi dikkat çekildiği toplantıda AFAD İl Müdürü Mustafa Eser tarafından çantanın nasıl hazırlanacağı, içinde olması gereken malzemeler, hangi durum ve zamanlarda nasıl kullanılması gerektiği gibi konularda detaylı bilgilendirme yapıldı

Toplantıya Vali Soytürk'ün yanında Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA