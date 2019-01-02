Kilis’te akşam saatlerinde sis etkili oldu

Suriye sınırında bulunan Kilis'te akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde aniden çöken sis nedeniyle Kilis kent merkezinde ve bazı bölgelerde göz gözü görmedi. Suriye sınırında bulunan Kilis'te sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Kilis- Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA