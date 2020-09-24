Kilis'te askeri araç devrildi: 5 asker ve 11 mülteci yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geçen bir grup mülteci, 1’inci Hudut Alay Komutanlığı ekipleri tarafından saat 09.00 sıralarında operasyonla yakalandı. İçerisinde 11 mültecinin bulunduğu askeri araç, Demirışık Hudut Karakoluna giderken arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 5 asker ile 11 mülteci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sınır hattından gelen ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ASKERLER VE MÜLTECİLERİN DURUMU İYİ

Yaralı askerlerle ile mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç olay yerine giderek incelemelerde bulundu.