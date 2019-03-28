Kilis’te "Eski Şiirin Rüzgarıyla Divan" şiiri Dinletisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından divan edebiyatının ünlü şairlerinin şiirlerinden oluşan "Eski Şiirin Rüzgarıyla Divan Şiiri" dinletisi sunuldu.

Mehmet Şahan'ın ney dinletisiyle başlayan programda Yusuf Can Elbeyli, Yunus Emre'nin olur redifli "Gazel" ini, İpek Cingü, Kadı Burhaneddin'in "Tuyug"unu, Sena Nur Taşkın, Necati'nin "Gazel"ini, Fatih Emre Bingöl, Fuzuli'nin "Gazel"ini, Hilal Bozkurt, Baki'nin "Gazel"ini, Sedef Mermer, Kanuni Sultan Süleyman'ın (Mühibbi) gelür redifli "Gazel"ini, Rukiye Çetin, Şeyhül İslam Yahya Efendi'nin değil redifli "Gazel"ini, Betül Kübra Polat, Nef'i'nin "Gazel"ini, Güldane Kevser Karamanlıoğlu, Nabi'nin "Gazel"ini, Nurcan Uğur ise Şeyh Galip'in "Şarkı" adlı şiirini okudu.

Kaynak: İHA