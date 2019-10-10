Kilis’te gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

AFAD İl Müdürlüğü tarafından senaryo gereği Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki depremden Kilis'te etkilendiği varsayılarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, 26 yerel Hizmet Grubu Başkanlarının acilen toplanmasıyla birlikte Vali Recep Soytürk'ün başkanlığında Kriz Yönetim Merkezi çalışmalarına başladı.

Kilis'te depremden etkilenen bölgelerden gelen bilgiler doğrultusunda hizmet gruplarına görevlendirmelerin yapılmasıyla birlikte açıklamada bulunan Vali Soytürk, ilk gelen bilgilere göre Mübeccel Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesindeki 404 öğrencinin bina içerisinde mahsur kalarak henüz tahliye edilemedikleri bilgisini paylaştı.

Aynı zamanda Mehmet Keçik İlköğretim Okulunda ise mahsur kalan 10 öğrencinin olduğunu kaydeden Vali Soytürk, Musabeyli İlçesi Atatürk Caddesindeki bir evde de 5 vatandaşın hasar gören evlerinde tahliye olmayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Kriz Yönetim Merkezindeki planlamaların ardından depremden etkilenen bölgelere giderek buradaki kurtarma ve tahliye çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Soytürk, son durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli 7,5 şiddetinde meydana gelen depremden etkilen İlimizde herhangi bir can kaybının olmadığını ve yaralıların tahliyesi ile birlikte sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini belirtti.

Vali Soytürk, ayrıca ev ve işyerleri zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla "Hasar Tespit Komisyonu" tarafından çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Kilis'te meydana gelebilecek doğal afetlerin öncesinde alınacak tedbirler ile sonrasında hizmet gruplarının yapacağı çalışmalarda Kurtarma ve Kriz yönetimi açısından son derece önemli olan bu tatbikatın Kilis'te iki gün süreyle devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA