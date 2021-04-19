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  3. Kilis'te haşereleri ilaçlama çalışmaları 7/24 sürüyor

Kilis'te haşereleri ilaçlama çalışmaları 7/24 sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Haşerelerle mücadelenin aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kilis'te haşereleri ilaçlama çalışmaları 7/24 sürüyor

Başkan Ramazan hava şartlarının ani değişiklik göstermesi sebebiyle, şehrin ve bölge illerde haşere artışının olduğu gözlendiğini ifade ederek, "Bu süreçte haşerelerle mücadelede ekiplerimiz tarafından 7/24 aralıksız çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında araçlarımız şehrin tüm ana arterlerinde, tulumbalar ve el pompaları ise tüm çıkmaz ve dar sokaklarda ilaçlamaları sürdürmektedir. Gelişi güzel sokaklara ve konteyner çevresine bırakılan çöpler haşerelerin en çok üreme yaptıkları yerlerdir. Bu nedenle lütfen çöplerimizi çöp konteynerlerine kapalı bir şekilde atalım. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kilis'te haşereleri ilaçlama çalışmaları 7/24 sürüyor

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