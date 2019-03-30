Kilis’te il özel idaresinin 5 yılda yaptıkları

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, 5 yıl içerisinde köylerin yol, su, alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kilis, ilçe ve köylerine hizmet götürdüklerini ifade ederek, "5 yıl içerisinde toplamda 721 adet Köy, mezra ve bağlısı yerler, askeri karakol, okul gibi kurumlara sondaj kuyusu açılması, motopomp tamiri ve bakımı,63 adet içme suyu tesisi yaptık. İçme suyu şebekesi bakım ve onarımı köy, mezra ve bağlısı, askeri karakol, okul gibi kurumlarda toplamda 659 adet yaptık. 12 adet içme suyu deposu yaptık. 416 adet köy, mezra karakol ve benzeri yerlerin kanalizasyon bakımı, onarımı yapıldı. 214 adet köy ve mezra ile eklentilerinin kanalizasyon şebekesi,56 adet foseptik çukuru yapıldı" dedi.

Karakuş, belirli bir plan çerçevesinde yol çalışmalarında büyük ilerleme yaptıklarını ifade ederek, "78 kilometre birinci , 58.5 kilometre ikinci kat asfalt satih kaplama, 39.060 ton yama, 910 kilometre stabilize yol, 484.5 kilometre dozerli yol bakımı, 484,5 kilometre greyderli yol bakımı, 82 kilometre (BSK)sıcak asfalt kaplama, 265 adet harabe ev temizliği, 5 bin 611 metre büz soru döşemesi, 1444 adet trafik levhası, 209 adet köy mezarlığı temizlendi. 19 adet HİS (hayvan içme suyu göletleri) yapıldı. Köy yollarına 156 adet durak yapıldı. 1360 adet çöp konteynırları köylere yerleştirildi. 1 milyon 632 bin 199 metrekare parke taşı döşemesi yapıldı. 62 adet araç (geryder, kamyon, çekici,silindir,kazıcı-yükleyici,forklift,pick up,servis minibüs,sondaj makinası, sondaj deneme makinesi,vidanjör, graftır, levha çakma makinesi,komperasör, binek aracı,motosiklet,paletli ekskavatör) alımı yapıldı.Merkez ve 3 ilçeye toplam 8 adet ilaçlama makinasi alımı gerçekleştirildi.2010 yılından itibaren merkeze bağlı köylerde ilaçlama yapılmaktadır. Saatte 60 ton kapasiteli asfalt patenti kuruldu" şeklinde konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Karakuş, 5 yıl boyunca çok sayıda İl Özel İdaresinin hizmet ürettiğini ifade ederek, "Bu hizmetlerin üretilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Kilis Valilerimize, milletvekillerimize, muhtarlarımıza, AK Parti il ve ilçe başkan ve yöneticilerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Öze İdaresi çalışanlarına devletim ve milletim adına sonsuz teşekkürler ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA