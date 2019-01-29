Kilis'te kaçak kazıya 6 gözaltı

KİLİS'in Polateli ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Bağarası köyü yakınlarındaki arazide; U.Ş., Ö.Ş., H.Ş., E.D., O.B. ve E.D.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Beraberlerinde dedektör, kürek ve çeşitli kazı malzemeleriyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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DHA