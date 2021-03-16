Kilis'te kan donduran olay! Evinin bahçesinde kendini astı
Kilis'te yaşayan 30 yaşında R.B. isimli erkek evinin bahçesinde hortumla asılmış halde ölü bulundu.
Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Kasap Ahmet Çavuş Sokak'taki evde meydana geldi. R.B. isimli kişinin yakınları eve geldiklerinde şahsı ağaca hortumla asılı şekilde bulunca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede R.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
R.B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)