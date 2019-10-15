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Kilis’te "Kız çocukları" söyleşisi

Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle söyleşi programı düzenlendi.

Kilis’te "Kız çocukları" söyleşisi

Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle söyleşi programı düzenlendi.

GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide, 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen tarafından çocuk gelişim merkezindeki kız çocuklarına destek olmak amacıyla kariyer belirleme, hedef saptama, rol-model olma konularında bilgiler verildi.

Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Hülya Soydinç'in de katıldığı söyleşi programında çocuklar, merkezde yaptıkları sosyal ve sportif aktivitelerden söz ettiler.

Kilis’te "Kız çocukları" söyleşisi

Kilis’te "Kız çocukları" söyleşisi

Kaynak: İHA

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