Kilis'te koronavirüs vakaları iki kat arttı!

Salgın ülkemizde etkisini sürdürürken Kilis'te artan vaka sayısı tedirginliğe yol açtı. 23 Haziran tarihinde 348 olan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz'da 450’ye, 6 Temmuz'da 492’ye, 9 Temmuz’da 526’ya, 16 Temmuz itibariyle ise 646’ya yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 181 kişi koronavirüs hastası bulunurken bunların 110'u Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Öte yandan 71 kişi de KYK yurdunda karantinaya alındı. Yoğun bakımda tedavi gören 5 kişi bulunurken, 3 kişi hayatını kaybetti. Salgını yenen 467 kişi de taburcu edildi.

Öte yandan vatandaşların çoğu koronavirüs salgını tedbirlerini yok saymaya devam ederek hayatına devam ediyor.

KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Öte yandan son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1013 kişi ise salgını yenerek sağlığına kavuştu.

Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, vaka sayısı 215 bin 940, vefat sayısı 5 bin 419 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1206, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733 olarak kayıtlara geçti.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor."