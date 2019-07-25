Kilis’te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Kilis'te 4 katlı bir apartmanın 4. katında mutfak tüpü patladı. Olayda 2 Suriyeli hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.45 sıralarında Yaşar Aktürk Mahallesi Seyit Gazi Caddesi 2 Nol'lu sokakta bir apartmanın 4'üncü katında Suriyelilere ait bir evde mutfak tüpü patladı. 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan 2 Suriyeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA