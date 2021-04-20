Almanya’da genel seçim heyecanı! Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Adayı Laschet olduKayseri çiçek açtı: Rengarenk görsel şölen oluştuAkyurt Belediyesi bu yıl da gıda kolisi dağıtımı yapıyorİbadethanelerde hijyen çalışmaları! Osmangazi’de camiler temizleniyorTUZGEM öğrencilerinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi kişilere yardım desteği!Çağla isminin anlamı nedir, Çağla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bursa’da 8 yıldır bekleyen konutlarda dönüşüm gerçekleşecekBiotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısıKoronayı yenen Muharrem İnce ve eşi hastaneden taburcu olduSON DAKİKA! Çad Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kilis’te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Kilis’te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kilis’te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolunda 40 yaşındaki M.P. yönetimindeki 27 R 28 55 plakalı Renault Cilo marka otomobil ile Suriye uyruklu 23 yaşındaki A.İ. yönetimindeki 79 MA 0184 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.İ. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT