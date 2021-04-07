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  3. Kilis'te Ramazan yardımı 7 bin kişiye ulaşacak

Kilis'te Ramazan yardımı 7 bin kişiye ulaşacak

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin dar gelirli aileye Ramazan yardımı dağıtımına başlandı.

Kilis'te Ramazan yardımı 7 bin kişiye ulaşacak

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gıda Bankası Müdürü Mustafa Uğur Baydın'dan bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ramazan, Ramazan denince akla ilk olarak paylaşmak geldiğini ifade ederek, "Paylaşmak ailede başlar. Biz de kocaman bir aile olarak gördüğümüz memleketimizde hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz ve onları yalnız bırakmıyoruz. Toplam da 76 mahallemizde Ramazan ayı başlamadan önce 7 bin ihtiyaç sahibi ailemize kapı kapı ulaşarak gıda kolisi desteği sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın çorbalarında bir nebzede olsa tuzumuz olabilirse ne mutlu bize. Unutmayın kıymetli hemşehrilerim, bu memlekette yaşayan her bir ailenin, her bir ferdin sıkıntısını ve problemlerini çözmek boynumuzun borcudur, ve hizmet ettiğimiz sürece tek bir gayemiz olacak, memleket için daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kilis'te Ramazan yardımı 7 bin kişiye ulaşacak

Kilis'te Ramazan yardımı 7 bin kişiye ulaşacak

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