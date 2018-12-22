Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki akraba arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Tahtalikaradut köyünde saat 13.15 sıralarında zeytin bahçesinde zeytin toplayan Sait Yılmaz (65) ile Ümit D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Ümit D. evden aldığı av tüfeğiyle Sait Yılmaz ile oğlu Şıhmehmet Yılmaz'a (26) ateş etti. Yaralanan baba oğul ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, Sait Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ümit D., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Sait Yılmaz ile Ümit D.'nin akraba oldukları öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başladı.

Kaynak: İHA