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  3. Kilis’te traktör devrilen motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü

Kilis’te traktör devrilen motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü

Kilis'te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti. Traktör ve motosiklet sürüsü gözaltına alındı.

Kilis’te traktör devrilen motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki E.A. yönetimindeki motosiklet Bilali Habeş Mahallesinde seyir halindeyken devrildi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki M.M.A. yola savruldu. O esnada olay yerinden geçen 23 yaşındaki M.Ç. yönetimindeki 79DF711 plakalı Tümosan marka traktör, yerde yatan M.M.A.'ya çarptı. Kazada M.M.A. hayatını kaybederken, traktör sürücüsü M.Ç. ile motosiklet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kilis’te traktör devrilen motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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