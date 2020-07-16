Kilis'te vaka sayılarında korkutan artış! Önceki rakamın iki katına ulaştı

Koronavirüs sürecinde her ne kadar günlük vaka sayıları düşmeye devam etse de vaka sayılarında artış görülen Kilis'te 348 olan vaka sayısı 646'ya yükseldi. Bu durum genel olarak tedirginliğe yol açsa da bazı vatandaşların kurallara uymaması görenleri şaşırttı.