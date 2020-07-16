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  3. Kilis'te vaka sayılarında korkutan artış! Önceki rakamın iki katına ulaştı

Kilis'te vaka sayılarında korkutan artış! Önceki rakamın iki katına ulaştı

Koronavirüs sürecinde her ne kadar günlük vaka sayıları düşmeye devam etse de vaka sayılarında artış görülen Kilis'te 348 olan vaka sayısı 646'ya yükseldi. Bu durum genel olarak tedirginliğe yol açsa da bazı vatandaşların kurallara uymaması görenleri şaşırttı.

Türkiye'de genel olarak azalan vaka sayılarına karşı Kilis'te görülen artış vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Vaka sayısının 348'den 646'ya yükseldiği Kilis'te yoğun bakımda tedavi gören 5 kişi bulunurken, 3 kişi hayatını kaybetti. Salgını yenen 467 kişi de taburcu edildi.

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16 Temmuz 2020 Perşembe 13:20

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