Kilis’te Vergi Haftası etkinliği

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler, Vergi Haftası münasebetiyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldiler.

Görüşmede Defterdarlık ve bağlı birimlerin yürüttüğü çalışmalar ile vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda yapılan çalışmalar konusunda bilgiler paylaşıldı.

Ziyaret sonunda Defterdar Zekeriya Keleş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA