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Kilis’te Yaşlılar Haftası etkinliği

Kilis'te, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında, çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek geçmişi yad ettiler.

Kilis’te Yaşlılar Haftası etkinliği

Kilis'te, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında, çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek geçmişi yad ettiler.

İslambey ÇATOM, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İle ortaklaşa yürütülen Yaşlılar projesi kapsamında, çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek, eskiyi yad ettiler. Yaşlılar ile çocuklar arasında samimi geçen sohbetlerden sonra , geçmişte oynanan bir çok oyun hem anlatılırken, yemde yaşlılar tarafından çocuklara eski oyunlar öğretildi. Yaşlılar haftası nedeniyle çocuklar tarafından yaşlılara çeşitli hediyeler ile çiçekler verildi.

Kilis’te Yaşlılar Haftası etkinliği

Kilis’te Yaşlılar Haftası etkinliği

Kaynak: İHA

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