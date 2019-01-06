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Kilis’te yoğun sis

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis’te yoğun sis

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi.

Kilis- Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Gaziantep, Kilis- Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.

Kilis’te yoğun sis

Kilis’te yoğun sis

Kaynak: İHA

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