Kilis’ten Münbiç bölgesine tank sevkiyatı

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA