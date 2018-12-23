Kilis'ten, sınır hattına iş makinesi sevkiyatı
Bugün öğleden sonra kent merkezinden askeri TIR'lara yüklenen iş makineleri ve askeri araçlar, Suriye sınırına sevk edildi.
KİLİS'ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.
Bugün öğleden sonra kent merkezinden askeri TIR'lara yüklenen iş makineleri ve askeri araçlar, Suriye sınırına sevk edildi. İş makineleri ve askeri araçların Elbeyli ilçesi üzerinden sınır birliklerine gideceği bildirildi.
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DHA
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