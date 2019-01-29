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Kilis’ten Suriye'ye asker sevkiyatı

Hatay'da konuşlu Bolu Komando Taburu'da görevli askerler akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı.

Kilis’ten Suriye'ye asker sevkiyatı

HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.

Hatay'da konuşlu Bolu Komando Taburu'da görevli askerler akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Komandoları Elbap bölgesinde görevlendirilecekleri bildirildi.

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DHA

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