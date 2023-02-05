Killian Corredor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Killian Corredor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Killian Corredor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Killian Corredor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Killian Corredor 4 Kasım 2000 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Killian Corredor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Killian Corredor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Killian Corredor'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Killian Corredor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Killian Corredor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Killian Corredor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Killian Corredor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Toulouse U19

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

Killian Corredor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Killian Corredor şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.