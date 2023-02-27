Killian Le Roy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Killian Le Roy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Killian Le Roy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Killian Le Roy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Killian Le Roy 31 Ocak 1998 tarihinde Pabu şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Killian Le Roy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Killian Le Roy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Killian Le Roy'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Killian Le Roy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Killian Le Roy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Killian Le Roy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Killian Le Roy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında EA Guingamp B

1 Ağustos 2018 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2019 yılında FC Chambly Oise

8 Temmuz 2021 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında RFCU Luxembourg

Killian Le Roy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Killian Le Roy şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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