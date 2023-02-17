Killian Ropraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Killian Ropraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Killian Ropraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Killian Ropraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Killian Ropraz 24 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Killian Ropraz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Killian Ropraz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Killian Ropraz'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Killian Ropraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Killian Ropraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Killian Ropraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Killian Ropraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Bulle

Killian Ropraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Killian Ropraz şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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