Kilo kontrolünün anahtarı leptin

Leptin, ‘tokluk hormonu’’diye de adlandırılan, peptidler sınıfından, tokluk duygusu yaratarak organizma içindeki yağ stoklarını ve iştahı düzenleyen bir hormondur. Leptin; vücudun en büyük endokrin organı olan yağ dokusundan salgılanır.

Leptin, beynimizdeki iştah ve açlıktan sorumlu reseptörlere bağlı bir hormondur. Bu hormon doyduğumuz zaman beyninize “Doydun, daha fazla yeme .”sinyalini göndererek iştahımızı baskılamakla sorumludur. Aynı zamanda hangi besinlerin yağa çevrilip depolanacağını kontrol eder. Leptin hormonu vücudunuzda depoladığınız enerji miktarındaki değişiklikleri algılayarak yaktığınız kalori miktarının artmasını sağlayabilir.

Vücutta leptin hormonu eksikliği durumunda, kişilerde doyma hissi oluşmaz ve obezite gelişir. Bununla birlikte obez bireylerde artmış yağ dokusundan fazlaca leptin salgılanmaktadır.

Leptin direnci vücudun yeterli seviyede leptin hormonu salgılayamaması sonucu oluşur. Vücut, leptin direncini açlık olarak algılar, bu nedenle aşırı yağ depoları yakmak yerine yağ depolarını artırmak için harekete geçer. Ve kilo kaybı zorlaşır.

Bunun en büyük sebebi dengesiz beslenme sonucu düzensizleşen früktoz ve şeker seviyeleridir. Leptin seviyeleri düşük insanlarda hep bir açlık hissi yaşanır, yemek yense bile açlık devam eder. Bu nedenle obeziteden korunmak için yeterli ve dengeli bir beslenme programı planlanmalıdır.

Leptin direncini önlemek, obezite de korunmak için basit karbonhidratlar (şeker, beyaz ekmek, pirinç .. gibi kan şekerini hızla yükselterek depo yağları artıran karbonhidrat kaynakları yerine kompleks karbonhidratlar ( tam tahıllılar,bulgur, sebze gibi)kaliteli karbonhidratlar tercih edilmelidir.



Yumurta: B12 açısından zengin olan yumurta vücuttaki yağların çözülmesini sağlayarak yağ yakımını yardımcı olmaktadır.

Somon: Omega 3 içermektedir. Somon ve omega 3 içeren diğer balık çeşitleri vücutta yer alan leptin hormonunun arttırmasına neden olur.

Sarımsak: Antioksidan içeren sarımsak vücuttaki insülin seviyesini düzenleyerek tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olmaktadır.

Keten Tohumu: Omega yağ asitleri içeren keten tohumu, yağların vücutta depo edilmesini engeller ve yağ yakım hızı yükselir.

Ceviz: Somon balığı gibi omega 3 içeren yiyeceklerden birisidir.

Ispanak: Meyve ve sebzeler, özellikle de ıspanak, doğal lif açısından zengindir. Leptin seviyesini arttırıp tokluk hissi verir.

Portakal, Greyfurt ve Limon: C vitamini bakımında zengindirler. C vitamini içeren yiyecekler vücuda alınan yağın öncelikle daha kolay çözünmesini sağlar ardından vücuttan atılmasına neden olur.

Havuç: Havuç, beyninleptin duyarlılığını arttıran karoten ve antioksidan içerir.

Stresten uzak durmaya gayret edin. Stres anında artan kortizol seviyeleri, beynin leptine olan

duyarlılığını azaltarak daha fazla yememize sebep olabilmektedir. Stres seviyesini düzenlemek için günlük olarak egzersiz yapın.

Düzenli egzersiz yaparak leptin hormonunu dengeleyebilirsiniz.

Sabahları güne içerisine elma sirkesi katılmış bir bardak su ile başlamak leptin hormonunu kontrol etmenizi sağlar.

Yetersiz uyku leptin düzeyini arttırır. Yeteri kadar uyku ve dinlenmek gerekir.