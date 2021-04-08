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  3. Kilolarca meyve yola saçıldı! Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kilolarca meyve yola saçıldı! Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan meyve yüklü kamyonet takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken, kasalarca meyve de yola saçıldı.

Kilolarca meyve yola saçıldı! Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Ayrancı Ereğli karayolu üzeri Böğecik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 51 DL 503 Plakalı meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol üzerine devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kazada kamyonet sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetteki sebzeler karayoluna saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kilolarca meyve yola saçıldı! Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kilolarca meyve yola saçıldı! Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

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