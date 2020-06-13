Kilolarca patlayıcı ile yakalandı! Bakan fotoğrafını ifşa etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de eylem yapma hazırlığında olan PYD/YPG'li bir teröristin Şanlıurfa Akçakale’de yakalandığını duyurdu. Soylu ayrıca teröristin fotoğrafını paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." dedi. Soylu sosyal medya hesabı Twetter üzerinden hain teröristin fotoğrafını kamoyla paylaştı.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..
Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020
Yine dikkat, yine takip...
Teşekkürler Türk Polisi ? pic.twitter.com/K9bgtviCWL
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