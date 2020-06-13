İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kilolarca patlayıcı ile yakalandı! Bakan fotoğrafını ifşa etti

Kilolarca patlayıcı ile yakalandı! Bakan fotoğrafını ifşa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de eylem yapma hazırlığında olan PYD/YPG'li bir teröristin Şanlıurfa Akçakale’de yakalandığını duyurdu. Soylu ayrıca teröristin fotoğrafını paylaştı.

Kilolarca patlayıcı ile yakalandı! Bakan fotoğrafını ifşa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." dedi. Soylu sosyal medya hesabı Twetter üzerinden hain teröristin fotoğrafını kamoyla paylaştı.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..

Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi

 

 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT