Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) Tanımı;

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Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) Maaşları

Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.15

Meslek Adı :

Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu araçlardaki mesafeyi toplam kilometre (km) olarak, seyir halindeki aracın hızını km/saat olarak gösteren mekanik ve elektronik gösterge cihazlarının tamir ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kilometre Tamircisi (Motorlu Taşıt), işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Araç üzerinde bulunan kilometre cihazını kontrol etmek, b) Kilometre cihazını araçtan sökmek,

c) Kilometre cihazını test cihazlarına takmak veya kilometre cihazını sökmek suretiyle arızayı tespit etmek,

d) Arızalı parçayı tamir etmek veya yenisi ile değiştirmek suretiyle arızayı gidermek,

e) Arızası giderilmiş olan cihazın bakım ve temizliğini yapmak ve gerekli testlerden geçirmek,

f) Arızası giderilen cihazları araca takmak,

g) Motorun kalibrizasyonuna göre kilometre saycını ayarlamak,

h) Kilometre cihazının araca monte edilmesi ve kalirizasyonuna göre ayar işlemleri bittikten sonra aracı müşteriye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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