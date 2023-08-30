Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenleniyor. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar ise alanda uzun kuyruklar oluşturuyor.

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Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festivale katılarak bu coşkuyu yaşamak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in 8'incisi, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda başladı. Festival 3 Eylül'e kadar sürecek.

YERLİ UÇAKLAR GÖSTERİ YAPACAK

Onlarca etkinliğin yer alacağı TEKNOFEST'te pek çok yerli ve milli savunma sanayii ürünü sergilenecek, Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak helikopteri ve Anka semalarda gösteri yapacak.

"BURAYA GELMEK BÜYÜK MUTLULUK"

TEKNOFEST alanını gezen gençlerden Buğra Yazar, "Çok beğendim, burası çok güzel. Uçakları gördüm, helikopterleri gördüm, arabaları gördüm, paraşütle atlayanları gördüm" dedi.

Kadir Enes Başköy ise, "Şu anda çok güzel geçiyor. Ortamı çok beğendim. Yeni arabalar yapılmış, çok mutlu oldum. Okul getirdi buraya. Gerçekten çok beğendim. Yerli arabalar yapılmış. Bana nasıl yapıldıklarını anlattılar. Kendimi geliştirebilirsem ben de katılırım" ifadelerini kullandı.

Asude Ecrin de, "Buraya gelmek büyük bir mutluluk. Beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ederim. Bolu'dan geldim. Uçaklar ve elektrikli arabalar var, onlar çok güzel" diye konuştu.

Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi

KAYNAK: İHA

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