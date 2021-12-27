Kilsi ne demek, TDK'ya göre Kilsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kilsi ne demek? Kilsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kilsi kelimesi. Peki kilsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kilsi nedir, kilsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİLSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kilsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kilsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kili andıran, kile benzeyen, kil gibi

