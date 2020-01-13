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  3. Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı

Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı

KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.

Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı

KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA



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