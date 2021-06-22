Kim der ki 42 yaşında! İnsan gözlerini alamıyor! Mine Tugay'ın jakuzi pozu nefesleri kesti

Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Mine Tugay, bebeksi yüzü ve fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay oyuncu, büyüleyen güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Tugay sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULUYOR

Kendine hayran bırakan Tugay birbirinden ilgi çekici fotoğrafları, takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her paylaşımı olay olan Tugay'ın fotoğraflarına ise beğeni ve yorum yağıyor. Son olarak jakuzi paylaşımı ile olay olan güzel oyuncu görenleri kendine hayran bıraktı. 40'li yaşlarında olan güzel oyuncu henüz 20'li yaşlarda görünmesiyle dikkat çekiyor.

Sağlığına verdiği büyük önemle dikkat çeken güzel oyuncu, düzenli spor yapmaya özen gösteriyor. Spor yaptığı kareleri sıkı sık takipçileri ile paylaşan Tugay, her halinde örnek oluyor. Güzel oyuncu fit görünümünü hem spora, hem de sağlıklı beslemeye borçlu olduğunu dile getiriyor.

Beyaz teni ve kızıl saçları ile benzersiz bir güzelliğe sahip olan Tugay'ın hayranları ise fotoğraflarına iltifatlar yağdırıyor. Tugay, kendine has giyim tarzı ile de dikkat çekiyor.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncunun ne zaman hayranları ile buluşacağı ise merak konusu. Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay'ın teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Şimdilerde teklifleri değerlendiren ve senaryoları okuyan Tugay, severek canlandıracağı bir rol istiyor.