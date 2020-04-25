Kim Jong Un kimdir? Sosyal medyada yer alan iddialar sonrası birçok kişi, Kim Yong Un hakkında arama yapıyor. Kim Jong Un'un koronavirüse yakalandığı ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki Kim Jong Un kimdir? | Kim Jong Un öldü mü? Ayrıntılar haberimizde.

KİM JONG UN KİMDİR?

Kim Jong-un (resmen yazılışı Kim Jong Un; Korece: 김정은; d. 8 Ocak 1983 veya 1984) 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır. 2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. ve Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli" olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" için amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam’a Şubat 2017’de Malezya’daki suikast emrini verdiğine inanıyor. 2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur’daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019’da Hanoi’deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Fakat bu haber henüz doğrulanmış değil.

Fırlattığı füzelerle dünyanın ödünü koparan ve corona virüs salgını sırasında bile yeni testler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son günlerde yine gündemde.

Ancak dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim, bu kez füzeleriyle değil geçirdiği kalp ameliyatıyla manşetleri süslüyor.

Reuters haber ajansı, Kuzey Kore medyasının Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruduğunu bildiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gece yarısı yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil" dedi:

"Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir."

Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi, Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna, göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi.

Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü kutlamalarına katılmadı.

Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da kamuoyu önüne çıkmış, İşçi Partisi politbüro toplantısına başkanlık etmişti.

Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü.

Kim'in yaşam savaşı verdiği yönündeki haberler Güney Kore ve Çin kanadından gelen resmi açıklamalarla yalanlanırken, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediği dikkat çekiyordu.

Seul merkezli Daily NK ise, yeni haberinde 36 yaşındaki Kim'in 12 Nisan'daki kalp ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olduğunu yazdı.

Daily NK'nın haberinde Kim ailesi için inşa edilen Hyangsan Kliniği'nde ameliyatı gerçekleştiren doktorun Almanya'da eğitim gördüğü belirtildi.

Hyangsan kentinde geniş güvenlik önlemleri altında yaşayan doktorun, Pyongyang yönetimi tarafından tahsis edilen özel koruması olduğu ifade ediliyor.

Daily NK, Kim'in ameliyat edildiği Hyangsan Kliniği'ne ilişkin detaylı bilgiler de verdi. Buna göre, üç kuşak Kuzey Kore'yi yöneten Kim ailesinde daha önce kalpten ölümler gerçekleşti.

Kurucu lider Kim Il-Sung'un 1994'te kalp yetmezliğinden öldü. Başkent Pyongyang'a 120 kilometre mesaedeki Hyangsan kentinde rahatsızlanan Kim Il-Sung, hastaneye yetiştirilemedi.

Bunun üzerine Kim Jong-un'ın babası Kim Jong-il, aile için özel olarak bir hastane inşa edilmesi emrini verdi. Hastane Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknolojiyle donatılmış durumda.

Kim Jong-un Eylül 2014'te 40 gün süreyle kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Kuzey Kore lideri darbeyle devrildiği iddialarının ardından halkın önüne bastonla çıkmıştı.

Trump yönetimindeki uzmanlar ise, Kim'in başına bir şey gelmesi durumunda kardeşi Kim Yo Jong'un yerine geçmesine düşük bir ihtimal veriyor.

Son üç yılda fırlattığı füzelerle dünyayı titreten Kuzey Kore, 2020'nin ilk füzelerini ise 2 Mart’ta sabaha karşı ateşlemişti. Kuzey Kore, doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze birden fırlatmıştı.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar resmi bir koronavirüs vakası açıklanmadı ancak Kim'in verdiği son fotoğraflarda dikkat çeken detay, askerlerin maske takmasıydı.