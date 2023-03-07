Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit dolu sözler!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong Kuzey Kore'nin füze denemelerinde füzelerini vurmaya kalktığı anda savaş ilan edeceğini belirtti. ABD'yi uyaran kız kardeş Kim Yo Jong uyarılarını yineledi.

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Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit dolu sözler!

ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri Kore Yarımadası'nda tansiyonu iyice yükseltirken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong'dan ABD'ye yönelik tehdit gibi uyarı geldi. Güney Kore basınının, "Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetleri komutanının Pasifik'e kıtalararası balistik füze fırlatılması halinde onları hemen vuracaklarını söylediğine dair bir haber yayınladığını" savunan Kim, "ABD ordusunun pozisyonunu açıklamak için gerçekten bu kadar uygunsuz sözler mi söylendi, yoksa kukla medyanın basmakalıp kelime oyunlarından başka bir şey değil miydi bilmiyorum ama doğru olsun ya da olmasın peşinen açıkça uyarıyorum. Pasifik Okyanusu, ABD veya Japonya'nın egemenliğine ait değildir" ifadelerini kullandı.

Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit dolu sözler!

KUZEY KORE HER AN KARŞILIK VERMEYE HAZIR

"ABD'nin yetki alanında olmayan özgür sularda ve havada komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden gerçekleştirilen stratejik silah testlerimize müdahale gibi askeri bir karşılık vermesi açık bir savaş ilanı olarak değerlendirilecektir" uyarısında bulunan Kim, Seul-Washington ittifakının askeri hamlelerine, "Her an uygun, hızlı ve ezici şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtti.

Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit dolu sözler!

ABD VE KUZEY KORE ARASINDA GERİLİM HAD SAFHADA

ABD ve Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde bölgede "Özgürlük Kalkanı" adlı bir ortak tatbikat yapacağı açıklanmış, Kuzey Kore'nin ise tatbikata misilleme olarak yeni balistik füze denemesi gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Kim'in açıklamasının tatbikatın hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

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