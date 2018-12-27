Kim Kardashian milyon dolarlık parti düzenlendi

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ile eşi Kenya West, Kaliforniya'daki evlerinde milyon dolarlık Noel partisi düzenledi. Kar makineleriyle karın yağdırıldığı partinin 500 bin dolara mal olduğu öğrenildi.

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ile eşi Kenya West, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hidden Hills şehrinde bulunan malikanelerinde görkemli bir yılbaşı partisi düzenledi. 500 bin dolara mal olduğu söylenen partide kar makineleri aracılığıyla kar yağdırıldı. Hiçbir masraftan kaçınılmayan görkemli parti için Noel baba kiralayan çift, sosyal medya hesaplarında paylaşılacak fotoğraflar için de özel alanlar oluşturdu. Davetli listesinde çok sayıda ünlü ismin yer alması nedeniyle evin etrafında yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Ünlü çiftin düzenlediği partide güvenliği sağlamak için 50 kişi görev aldı.

Noel partisine katılanlar arasında Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, anneleri Kris Kardashian'ın yanı sıra Paris Hilton, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve John Leggend gibi çok sayıda ünlü isim yer aldı.

Kaynak: İHA