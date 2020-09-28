Kim Kardashian'ın Azerbaycan ve Türkiye'yi hedef alan tweetleri tepki çekti!

Zaman zaman Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarda bulunan dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Ermeni kökenli yıldız Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

Kardeş ülke Azerbaycan'a teknik destekte bulunan Türkiye'yi de hedef alan Kardashian: ""Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı, Türkiye Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.

İşte Kim Kardashian'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabın Twitter'dan yapmış olduğu paylaşımlar;

YUNANİSTAN'DAN ERMENİSTAN'A DESTEK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ı arayarak dayanışma mesajı verdi. "Ermenistan ile dostluk bağlarımızı teyit ettik" diyen Dendias, "Yaşanan can kayıplarını kınıyoruz. Dağlık Karabağ'da gerilimin azaltılması için yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.