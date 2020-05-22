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  3. Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!

Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!

Salt Bea hareketiyle tüm dünyada tanınan Nusret Gökçe sosyal medya hesabından dünyaa ünlü Kim Kardashian'a lahmacun göndermesi yaptı. Nusret, lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian’ı paylaşıma etiketleyerek paylaştı.

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22 Mayıs 2020 Cuma 14:15

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