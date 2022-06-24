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  3. Kim Kardashian'ın vajina açıklaması merak uyandırdı! Konudan muzdarip kadınlara müjdeyi verdi! "Üzgünüm beyler"

Kim Kardashian'ın vajina açıklaması merak uyandırdı! Konudan muzdarip kadınlara müjdeyi verdi! "Üzgünüm beyler"

Markası SKIMS için durmaksızın çalışan Kim Kardashian korse markasının ürününü paylaşarak kadınlara müjdeyi verdi.

Kim Kardashian'ın vajina açıklaması merak uyandırdı! Konudan muzdarip kadınlara müjdeyi verdi! "Üzgünüm beyler" 117

Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası kurmuş ve servetine servet katmıştı.