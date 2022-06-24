Kim Kardashian'ın vajina açıklaması merak uyandırdı! Konudan muzdarip kadınlara müjdeyi verdi! "Üzgünüm beyler" Markası SKIMS için durmaksızın çalışan Kim Kardashian korse markasının ürününü paylaşarak kadınlara müjdeyi verdi.

1 7 Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası kurmuş ve servetine servet katmıştı.