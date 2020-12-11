Kim Ki-Duk kimdir? Filmleri neler? Ünlü yönetmen Koronavirüse yenik düştü!

Boş ev, Pieta gibi sinemaya damgasını vuran birçok filmin yönetmen koltuğunda oturan Kim Ki- Duk, yakalandığı Koronavirüs salgına yenik düştü. Ev satın almak için gittiği Balık ülkesi Letonya'da 59 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan usta yönetmen Kim Ki-Duk sarsıcısı ölümüyle sinemaseverleri hüsrana boğdu. Ani ölüm haberinin ardından Kim Ki-Duk özel hayatı ve sanat yaşamıyla merak konusu oldu. Peki Kim Kim-Duk kimdir? Filmleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

KİM Kİ-DUK KİMDİR?

Usta yönetmen 20 Aralık 1960'ta Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra köyünde dünyaya geldi. 9 yaşına batığında ise ailesiyle birlikte Seoul'e taşındı. Burada tarım eğitimi veren bir okula gönderildi. Ancak maddiyat sorunu nedeniyle okuldan ayrılıp bir fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde deniz kuvvetlerine girdi. Askeri hayata çok çabuk alışan Duk, 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Bu askeri tecrübeleri ona ilerideki sanat hayatı için karakter analizi açısından zengin bir birikim oluşturdu.

1990'da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirip, sanat eğitimi almak için Fransa'ya yerleşti. Geçimini, kendi tablolarını satarak sağlıyordu. 1993'te tekrar Kore'ye dönen usta yönetmen, film senaryosu yazmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosu birden ödül kazandı. Kim Ki-Duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerden farklı başladı. Ne sinema eğitimi aldı ne de başka bir yönetmenin yanında asistanlık yaptı.

KİM Kİ- DUK FİLMLERİ NELER?

1996 Timsah

1996 Vahşi Hayvanlar

1998 Birdcage Inn

2000 Real Fiction

2000 Ada

2001 Address Unknown

2001 Bad Guy

2002 The Coast Guard

2003 İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar

2003 Fedakar Kız

2004 Boş Ev



2005 Yay

2006 Zaman

2007 Nefes

2008 Rüya

2011 Arirang

2011 Amen

2012 Acı

2013 Kim Ki-Duk'tan Moebius

2014 Bire Bir

ALDIĞI ÖDÜLLER

1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülleri'ni aldı. 2011 yılında Arirang ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde En İyi Film Ödülü'nü aldı.