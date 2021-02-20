Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yayınlandığı kanalın yayın akışında olmamasıyla dikkat çekti. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster 20 şubat 2021 neden yok? Yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm ne zaman?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 20 ŞUBAT 2021 NEDEN YOK?

Bu hafta, ATV ekranlarının yepyeni yapımı olan "Kardeşlerim" adlı dizi ilk bölümü ile seyirci karşısında olacak. Bu kapsamda sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster bugün yayınlanmayacak.

KİM MİLYONER YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Yarışma yayından kaldırılmadı. Atv ve yapımcısından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yarışma için gün değişikliği yapılabilir. Henüz yeni gününe dahi bir bilgi duyurulmadı. Gelen yeni bilgilere haberimizde yer verilecektir.

KİM MİLYONER OLMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fenomen yarışma "Kim Milyoner Olmak İster" kanalın yeni dizisi nedeniyle 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Kanal sevilen yarışmanın gününde değişime gidebilir. Kaldırılması söz konusu olmayacaktır, çünkü büyük izleyici kitlesine ve iyi reyting oralarına sahip.