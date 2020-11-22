Kim Milyoner Olmak ister yarışmacısı ablasına yaptıklarıyla olay oldu!

Diyarbakır'da yaşayan 19 yaşındaki Yağmur Akar, 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada 'ikiye tam bölünemeyen sayı' sorusunu bilemeyen Yağmur Akar sosyal medyada gündem oldu. Akar'ın ablasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da tepki çekti. Akar, sunucu İmirzalıoğlu'na ablasını tuvalete kilitleyip, kelepçelediğini anlattı. İmirzalıoğlu ile konuşan abla bu olayları doğrulayarak "hepsinin birer şaka olduğunu" belirtti.

"BİRAZ İMKANSIZ VAKA, AMA OLSUN"

Sorunun cevabı için sunucu İmirzalıoğlu'ndan ablası Cansu'yu aramasını isteyen Akar "Kadere bırakıyorum ve ablamı aramak istiyorum" dedi. İmirzalıoğlu'nun "Niçin kader?" dedin sorusu üzerine Akar, "Biraz imkansız vaka, ama olsun" ifadelerinden sonra söylediğinin bir şaka olduğunu söyledi.

"ONDAN BANA VAKİT KALMIYOR"

Programda ablasını banyoya kilitlediğini anlatan Akar'ın ifadeleri üzerine sunucu İmirzalıoğlu telefondaki ablaya bu olayın gerçek olup olmadığını sordu. Akar'ın ablası Cansu ise "Evet, yapardı. Şakasına yapardı, bazen. 5 dakikalığına, hatta o kadar da yok 1 dakikalığına kilitlerdi, çok dayanamazdı. Ama benimle uğraşmayı severdi. Şımarıklıktan yapıyor. Ben ise onunla hiç şakalaşamam ondan bana vakit kalmıyor" şeklinde konuştu.

"UMARIM BÜYÜYÜNCE GEÇER"

Bu diyaloğun ardından "Gerçekten seni kelepçeyle bağladı mı" sorusu yönelten abla Cansu Akar bu duruma da şöyle açıklık getirdi: "Kelepçe olayı şöyle; bir keresinde beni plastik kelepçeyle buzdolabına bağladı. Kötü bir niyeti yok, umarım büyüyünce geçer. Umudumuz büyüklüğünde".

Akar, ablasına soruyu okudu, ancak cevabına yetişemeden süresi bitti. Bunun üzerine telefon bağlantısı kesildikten sonra Akar "Abla evde görürsün" şeklinde konuştu. Ablasından cevap alamayan Akar, seyirci joker hakkını da kullandıktan sonra doğru cevap olan "doksan yedi" şıkkını seçerek bir sonraki soruya geçti.