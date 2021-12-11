Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran olay! Trafik eğitmeni trafik sorusunda elendi, Kenan İmirzalıoğlu cevabı yapıştırdı: "Galiba caps oldunuz"

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ATV'de ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı program dün akşam ilginç anlara sahne oldu.

Yarışmacı Canan Ayaz kendini tanıtma aşamasında özel trafik eğitimi ve trafik kurallarına yönelik ders verdiğini ifade etti.

Yarışmanın ilerleyen sorularında Ayaz trafikle ilgili bir soruyla karşılaştı.

TRAFİK İŞARETİNİ YANLIŞ CEVAPLADI

Ayaz'ın uzmanı olduğu alanla ilgili soruya doğru cevap vermesi bekleniyordu. Ancak soruyu bilemeyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.

İmirzalıoğlu'nun sorduğu, "Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen şeklindeki trafik işaretinin anlamı ne?" sorusuna Ayaz; "Gerçekten caps olabilirim, heyecanın bu kadarı" diyerek tereddütte olduğunu belirtti.

"GALİBA CAPS OLDUNUZ"

Nitekim tedirginliği doğru çıktı. İşaretin anlamı sorusuna 'Dur' yanıtını veren Ayaz yanlış cevapta bulundu. 'Yol ver' şıkkının doğru çıkması üzerine de şaşkınlığını saklayamadı.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya "Galiba caps oldunuz" şeklinde espri yaptı.

Ayaz, "Ama bu soruda olmazdı" cevabını verdi.