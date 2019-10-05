Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu! İşte şıklar

Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan dorukta! 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 milyonluk sorudan devam edeceği yarışma heyecanla bekleniyor.

1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten herkesin sempatisini kazanmış, hem bilgisi hem performansı ile büyük takdir toplamıştı. Yeni sezonu iple çeken programın sıkı takipçileri için heyecan dorukta.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu görmek için tıklayın...

İşte 1 milyonluk soru...

Kenan İmirzalıoğlu, Arda Ayten'e İstiklal Marşı ile ilgili bir soru yöneltti. Soru şöyle:

"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer"

Şıklar ise A: Vatan, B: Kan, C: Toprak, D: Yurt