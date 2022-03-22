Kim Milyoner Olmak İster'de Çanakkale Köprüsü sorusu soruldu, yarışmacı bilemeyince Kenan İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay oldu!

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirciyi eğlendirirken, öğretmeye devam ediyor. Yarışmacıların koltuklarına oturdukları andan itibaren başlayan heyecanlarını, başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yatıştırıyor. Ekran başındakileri de yarışa sokan program, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle haberlere konu oldu. Programda sorulan

Çanakkale Köprüsü sorusu yarışmacıyı yanıltırken, İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay oldu.

"GÜNDEMİ TAKİP EDEMEDİNİZ SANIRIM"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çanakkale Köprüsü, simgelerin köprüsü olarak adlandırılmış, Türkiye'nin göz bebeği ifadeleriyle özelliklerini okuyanlara duygulu anlar yaşatmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, köprüye ilişkin soru soruldu. Yarışmacıya gelen "En uzun asma köprü hangisidir?" sorusu, doğru yanıtı bulamadı. Seçeneklerdeki ABD Golden Gate Köprüsü yarışmacının kafasını karıştırırken yanlış cevap vermesine neden oldu.

Doğru yanıtın 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu gören yarışmacı "En uzun asma köprü olduğunu bilmiyordum" deyince, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Bu aralar gündemi takip edemediniz sanırım" tepkisi, sosyal medyadaki izleyiciler tarafından büyük destek topladı. Daha sonra köprü özelliklerinden bahseden İmirzalıoğlu, "Çanakkale'de kahraman şehitlerimiz ve askerlerimiz olmasaydı, ne o şehir olurdu ne de bu köprü kurulabilirdi" demesi ise, seyirciye duygusal anlar yaşattı.