Abdurrahman Dilipak'tan korkunç gözlem! "Dünya hiçbir döneminde böyle bir kitlesel tehditle karşılaşmadı!"Son dakika! Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu!Stefan Kuntz'dan Arda Güler tartışmalarına yanıt: "Çağırmamı beklemek çok anlamsız"Son dakika! Asgari ücrete ikinci kez zam yapılması bekleniyordu! Bakan Bilgin ters köşe yaptı, vatandaş çok üzülecek!Kim Milyoner Olmak İster'de Çanakkale Köprüsü sorusu soruldu, yarışmacı bilemeyince Kenan İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay oldu!Seksi model Heidi Klum, sütyeni ve ilginç külotlu çorabıyla kameralara böyle poz verdi! Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan ünlü model, takipçilerini adeta mest etti.Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL?Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nda konuştu, sert sözlerle yüklendi: Türk Tabipleri Birliği mutlak surette kapatılmalıdırMurat Övüç, özgüven patlaması yaşadı! Sahnede meme ucunu gösterdi, yetmedi full transparan kostümündeki sırt ve göbek detayıyla mide bulandırdı!Güzel oyuncu Özge Gürel'le düğün hazırlığı yapan Serkan Çayoğlu'ndan beklenmedik hamle! "İptal etmek durumunda kaldım"
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kim Milyoner Olmak İster'de Çanakkale Köprüsü sorusu soruldu, yarışmacı bilemeyince Kenan İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de Çanakkale Köprüsü sorusu soruldu, yarışmacı bilemeyince Kenan İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay oldu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan Çanakkale Köprüsü sorusuna, yarışmacı yanlış cevap verince Kenan İmirzalıoğlu duruma el attı. Tek tek anlattı, seyirci duygulu anlar yaşadı.

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirciyi eğlendirirken, öğretmeye devam ediyor. Yarışmacıların koltuklarına oturdukları andan itibaren başlayan heyecanlarını, başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yatıştırıyor. Ekran başındakileri de yarışa sokan program, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle haberlere konu oldu. Programda sorulan

Çanakkale Köprüsü sorusu yarışmacıyı yanıltırken, İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay oldu.

screenshot-7.jpg

"GÜNDEMİ TAKİP EDEMEDİNİZ SANIRIM"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çanakkale Köprüsü, simgelerin köprüsü olarak adlandırılmış, Türkiye'nin göz bebeği ifadeleriyle özelliklerini okuyanlara duygulu anlar yaşatmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, köprüye ilişkin soru soruldu. Yarışmacıya gelen "En uzun asma köprü hangisidir?" sorusu, doğru yanıtı bulamadı. Seçeneklerdeki ABD Golden Gate Köprüsü yarışmacının kafasını karıştırırken yanlış cevap vermesine neden oldu.

screenshot-5.jpg

Doğru yanıtın 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu gören yarışmacı "En uzun asma köprü olduğunu bilmiyordum" deyince, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Bu aralar gündemi takip edemediniz sanırım" tepkisi, sosyal medyadaki izleyiciler tarafından büyük destek topladı. Daha sonra köprü özelliklerinden bahseden İmirzalıoğlu, "Çanakkale'de kahraman şehitlerimiz ve askerlerimiz olmasaydı, ne o şehir olurdu ne de bu köprü kurulabilirdi" demesi ise, seyirciye duygusal anlar yaşattı.

screenshot-4.jpg

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT