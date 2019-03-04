Kim Milyoner Olmak İster'de "Hüüüüüp! JJjjjjjjjjt! Nah-ha!" şeklinde başlayan İhsan Oktay Anar romanı hangisidir? sorusu soruldu ve birçok kişi internette bu sorunun cevabını araştırdı. Peki soruda geçen romanın adı ne? Detaylar haberimizde...

"Hüüüüüp! JJjjjjjjjjt! Nah-ha!" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN İHSAN OKTAY ROMANI HANGİSİDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu sorunun şıkları aşağıdaki gibidir.

a) Galiz Kahraman

b) Puslu Kıtalar Atlası

c) Efrasiyab'ın

d) Hikayeleri Suskunlar

60.000 TL'lik sorunun cevabı Galiz Kahraman'dı. Yarışmacı cevap vermeden 30.000 TL'lık çek ile yarışmaya veda etti.

GALİZ KAHRAMAN KİTABI

Galiz Kahraman, İhsan Oktay Anar'ın 17 Ocak 2014 tarihinde İletişim Yayınlarında çıkan fantastik kurgu türü kitabı. Yazar kitabın ana karakteri Kasımpaşalı bir hırsız olan İdris Amil Efendi'nin doğumundan cezaevi yolcuğuna kadar olan süreci anlatıyor.