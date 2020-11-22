Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi ağlatan yarışmacı: Serdar Mete! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşamki son bölümünde yarışmaya Kocaeli'nden katılan Serdar Mete'nin hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi.

''KAZADAN SONRA KİMSEYİ TANIMADIM''

34 yaşındayken yaşadığı kaza sonucu hafızasını kaybettiğini söyleyen Mete, ''Sadece son 6 yılımı hatırlıyorum'' dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Mete, "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz" diye konuştu.

60 bin TL değerindeki soruya doğru cevaplayan yarışmacı 125 bin TL'lik soruya çıkmaya hak kazandı.

Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor. 60 bin TL değerindeki 9. soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı 125 bin TL değerindeki soruya çıkmaya hak kazandı.

İşte Mete’ye yöneltilen 60 bin TL değerindeki soru:

1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir?

A: Büyük Slavlar ülkesi

B: Kuzey Slavlar ülkesi

C: Genç Slavlar ülkesi

D: Güney Slavlar ülkesi

(Sorunun doğru cevabı: Güney Slavlar ülkesi)

SONUCU BİR SONRAKİ BÖLÜMDE BELLİ OLACAK

Yarışmanın süresi bittiği için 125 binlik soru yarışmacıya yöneltilemedi. Yarışmacı gelecek bölümde 10. soru ile beraber kaldığı yerden devam edecek.

İMİRZALIOĞLU: AİLE OLMAK NE KADAR ÖNEMLİ

İmirzalıoğlu da anlatılanlar karşısında duygulanarak "Çok güzel anlattınız. Fakat o uyuduğunu zannederken ben uyumuyordum sözü... Eşinizin vefası emekleri gerçekten çok belli. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz." ifadelerini kullandı.