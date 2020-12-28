Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan aile sorusu!

Geçtiğimiz gün yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya yönelttiği bir soruda kendisi ve ailesini ismi görünce hem şaşırdı hem de güldü. Yarışmacının seyirci joker hakkını kullanıp doğru yanıtladığı o soruya İmirzalıoğlu'nun ifadesi kameraya böyle yansıdı.